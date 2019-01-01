الرئيس التونسي يكرم النجم الساحلي في قصر قرطاج

الباجي السبسي أهدي رئيس التونسي النوع الثاني من الوسام الوطني للاستحقاق الرياضي

فيسبوك تويتر بلال محمد

استقبل الباجي قائد السبسي، الرئيس التونسي اليوم وفد النجم الساحلي، بقيادة رضا شرف الدين، في قصر الرئاسة بتونس لتكريم النادي.

وكرم الرئيس التونسي، نادي النجم الساحلي بعد فوز فريق الكرة ببطولة كأس زايد للأندية منذ أسابيع، كما كرم فريق اليد لحصوله على بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وحقق فريق الكرة، بطولة زايد للأندية على حساب الهلال السعودي، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين.

وأعرب الرئيس التونسي، عن تقديره لجهود لاعبي الفريق، في رفع راية البلاد في كافة المحافل الرياضية العربية والدولية.

ومنح الباجي السبسي، الوسام الوطني للاستحقاق من النوع الثاني، إلى رضا شرف الدين، نظير دوره في إدارة الفريق، الذي بدوره أهدى الرئيس قميص الفريق.

ويستعد فريق الكرة بالنجم الساحلي، لمواصلة المشوار الأفريقي، الأحد القادم عندما يستضيف الزمالك المصري في إياب نصف النهائي بالكونفدرالية الأفريقية على ملعب سوسة.

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#QFAaward pic.twitter.com/E9ZmD2zJPk — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 30, 2019

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين، انتهت بفوز الفريق المصري بهدف نظيف، سجله محمود كهربا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.