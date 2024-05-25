Brought to you by
Pep Guardiola Matheus Nunes Man City 2023-24Getty Images
محمد سعيد

منافسة شرسة مع الذئاب .. العروض السعودية تخرج نجم مانشستر سيتي من "ثلاجة جوارديولا"

انتقالاتمانشستر سيتيولفرهامبتونالدوري الإنجليزي الممتازMatheus Nunesبيب جوارديولادوري روشن السعودي

لاعب الوسط البرتغالي يبحث عن فرصة للهروب

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

كشفت تقارير صحفية، أن أحد نجوم مانشستر سيتي، دخل دائرة اهتمامات أندية الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشرت شبكة "HTC"، تقريرًا عن رغبة لأندية دوري روشن في التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي ماتيوس نونيز الذي لا يحظى بفرصة كبيرة في المشاركة مع مانشستر سيتي.

وأشارت الشبكة إلى أن السيتي لا يمانع في الاستماع للعروض المقدمة لرحيل اللاعب صاحب الـ25 عامًا، خصوصًا أن ناديه السابق وولفرهامبتون عرض استعادته مرة أخرى، بخلاف بعض العروض السعودية.

المباراة التالية

وانضم نونيز لاعب خط وسط سيتي إلى كتيبة "السيتيزن" في الصيف الماضي قادمًا من وولفرهامبتون مقابل 62 مليون يورو، لذلك لن يكون التفريط فيه من جانب إدارة النادي الإنجليزي أمرًا سهلًا أمام الفرق السعودية الراغبة في ضمه.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

في المقابل، يرغب نونيز في البحث عن فرصة خارج السيتي، حيث لم يشارك بشكل كبير تحت قيادة بيب جوارديولا، إذ لعب 31 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، (أغلبها كبديل) لم يسجل أي هدف وقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

إعلان

اختيارات المحررين