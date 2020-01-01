ما بين قمم إفريقية وآسيوية - صوّت للديربي الأقوى في الشرق الأوسط

عديد القمم العربية، ولكن ما أقواها؟

تملك لقاءات الديربي دوماً طعماً خاصاً، وتكون المنافسة داخل وخارج أرضية الملعب بها ذات مذاق خاص، وتمتد لأيام قبل وبعد المباراة.

وما بين قمم إفريقية مثل الأهلي والزمالك في مصر، أو الترجي مع الإفريقي في تونس، أو تلك الآسيوية بين الهلال والنصر بالمملكة العربية السعودية، تحتوي المنطقة العربية على عديد الديربيات الساخنة.

ونحاول معرفة، عبر اختياراتكم، ما هو الديربي الأقوى بالشرق الأوسط بين الخيارات المطروحة، وهي الأهلي والزمالك (مصر)، الترجي والإفريقي (تونس)، الرجاء والوداد (المغرب) ، الأهلي والاتحاد (السعودية) ، النصر والهلال (السعودية) ، واتحاد العاصمة والمولودية (الجزائر).