الدوسري: دفاع قطر لم يُقصر ولعبنا بفدائية كبيرة

الحارس القطري يشيد بأداء فريقه أمام كوريا الجنوبية بربع نهائي كأس الأمم الآسيوية

أعرب سعد الدوسري حارس المنتخب القطري، عن فخره بالمستوى الذي قدمه فريقه، بعد تأهل بلاده لنصف نهائي كأس الأمم الآسيوية.

قطر واصلت مشوارها الناجح في البطولة، بعد التغلب بهدف نظيف على كوريا الجنوبية بدور الثمانية من المسابقة.

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الهدف الثمين لعبدالعزيز حاتم محمد عبد الله كان كافياً لمواصلة العنابي حلم الفوز باللقب، والدوسري الذي حافظ على نظافة شباكه كانت له كلمة بعد المباراة.

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وقال حارس قطر:"لعبنا مباراة مصيرية كان بها فدائية كبيرة رغم وجود بعض النقص".

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وأضاف:"الدفاع لم يقصر اليوم ولعبنا بمنظومة جيدة ساعدتنا على هذا الإنجاز".

وينتظر المنتخب القطري الفائز من المنتخبين الإماراتي والأسترالي، تمهيداً لملاقاة الفائز منهما في نصف النهائي.