الانتقالات
كأس آسيا

الدوسري: دفاع قطر لم يُقصر ولعبنا بفدائية كبيرة

آخر تحديث
التعليقات()
Social
الحارس القطري يشيد بأداء فريقه أمام كوريا الجنوبية بربع نهائي كأس الأمم الآسيوية
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أعرب سعد الدوسري حارس المنتخب القطري، عن فخره بالمستوى الذي قدمه فريقه، بعد تأهل بلاده لنصف نهائي كأس الأمم الآسيوية.

قطر واصلت مشوارها الناجح في البطولة، بعد التغلب بهدف نظيف على كوريا الجنوبية بدور الثمانية من المسابقة.

يحدث في ميلانو | استفاقة ميلانيستا ونشاط مستقبلي إنتيريستا

الهدف الثمين لعبدالعزيز حاتم محمد عبد الله كان كافياً لمواصلة العنابي حلم الفوز باللقب، والدوسري الذي حافظ على نظافة شباكه كانت له كلمة بعد المباراة.

اختيارات المحررين

وقال حارس قطر:"لعبنا مباراة مصيرية كان بها فدائية كبيرة رغم وجود بعض النقص".

رونالدينيو: أريد رؤية ميسي في البرازيل

وأضاف:"الدفاع لم يقصر اليوم ولعبنا بمنظومة جيدة ساعدتنا على هذا الإنجاز".

وينتظر المنتخب القطري الفائز من المنتخبين الإماراتي والأسترالي، تمهيداً لملاقاة الفائز منهما في نصف النهائي.

 

الموضوع التالي:
تقارير: جيوفينكو يصل السعودية خلال ساعات للتوقيع للهلال
الموضوع التالي:
الاتفاق السعودي يعلن تجديد عقد رايس مبولحي حتى 2022
الموضوع التالي:
جوارديولا يعلق على قرار موناكو بإيقاف تيري هنري
الموضوع التالي:
فاسكيز: بيكيه يقول عكس ما قاله العام الماضي
الموضوع التالي:
بسام الراوي يشكر الشعب العماني بعد تأهل قطر لنصف النهائي
إغلاق