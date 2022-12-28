الدور على راموس .. اهتمام سعودي بالتعاقد مع مدافع باريس سان جيرمان

أندية الدوري السعودي تواصل محاولة التعاقد مع أبرز النجوم، والدور الآن على سيرخيو راموس.

Shahid

يبدو أن أندية دوري روشن السعودي ستواصل سياسة الاهتمام بالتعاقد مع أبرز نجوم كرة القدم العالمية، والدور هذه المرة على الإسباني سيرخيو راموس مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

عقد راموس مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن يوجد حالة من الغموض بشأن تجديد عقده في "حديقة الأمراء"، وسط تكهنات بأنه لن يواصل مسيرته مع النادي الباريسي.

الصحفي التركي أكرم كونور أكد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي على وجود اهتمام من أندية سعودية بالتعاقد مع راموس، لكن الأمر لا يقتصر عليها، بل يوجد كذلك اهتمام بالتعاقد معه من أندية الولايات المتحدة.

وكتب كونور: "أندية من الدوري الأمريكي والسعودية تراقب وضع سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان".

ولم يكشف الصحفي التركي عن هوية الأندية السعودية المهتمة بالحصول على خدمات راموس، لكن بالتأكيد الأيام القليلة المقبلة ستكشف المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

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Shahid