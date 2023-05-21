"الدوري أقرب للنصر من الاتحاد .. لأن الوضع خطير"

هل يحقق النصر المفاجأة ويتوج بلقب دوري روشن؟

على الرغم من أن الجزء الأكبر يرى أن الاتحاد هو الأقرب لتحقيق دوري روشن للمحترفين، إلا أن هناك بعض العوامل التي تؤكد على أن النصر هو الأقرب للقب وليس العميد.

ويتصدر الاتحاد ترتيب دوري روشن للمحترفين حاليًا برصيد 63 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ويأتي الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة.

وقال الإعلامي منار شاهين عبر برنامج "الحصاد الرياضي" :"على حسب المعطيات والتفاصيل، الدوري أقرب للنصر من الاتحاد، وهناك عوامل تؤكد ذلك".

وأضاف: "النصر سيواجه الشباب والاتفاق والفتح، وهي الفرق التي لا تنافس على صدارة أو تصارع هبوط، عكس الاتحاد الذي سيلعب أمام فرق تصارع الهبوط مثل الباطن".

واختتم شاهين تصريحاته قائلًا: "الباطن سيلعب أمام الاتحاد من أجل الانتصار، ثم أمامه مباراة مع العدالة بـ6 نقاط، الفيحاء سيلعب أمام الرائد، وسيلعب أمام الاتحاد لتعويض الهزيمة".