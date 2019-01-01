الدوري الهولندي | فان بيرسي يقود فينورد لفوز كاسح وأياكس يواصل السقوط

فينورد يفوز وأياكس يخسر من جديد

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح فينورد روترادام في تحقيق فوزًا كاسحًا على حساب دي جرافشاب، برباعية نظيفة، في الجولة الـ21 من الدوري الهولندي.

بينما فشل أياكس في تقليص الفارق مع إيندهوفن في صراع صدارة المسابقة، بخسارة جديدة أمام هيراكليس بهدف نظيف.

وتمكن فينورد من التقدم في الشوط الأول بهدف نظيف عن طريق متوسط الميدان، توني فيلينيا في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، صنع الهولندي المخضرم، روبن فان بيرسي الهدف الثاني في الدقيقة 52 من تسجيل فيردونك.

وعزز جوتسي وتورنسترا النتيجة بهدفين في الدقائق 54 و63، لينجح فينورد في تسجيل الفوز الثاني في آخر 5 مباريات.

وفي الناحية الأخرى، فشل أياكس في تحقيق الفوز بالخسارة خارج قواعده بهدف نظيف من تسجيل السوري محمد عثمان.

وكان هيراكليس قد أهدر ركلة جزاء قبل هدف اللقاء الوحيد عن طريق لاعبه كويسي في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء.

🧤سباق القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم :



🔴 أليسون ( ليفربول ) 14 شباك نظيفة.

🔵 كيبا ( تشيلسي ) 11 شباك نظيفة.

🔵 إيدرسون ( مانشستر سيتي ) 11 شباك نظيفة. pic.twitter.com/5VUp33HosJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019

ورغم التغييرات بنزول زكريا لبيض ونصير المزاروي في الشوط الثاني، فشل أياكس بقيادة حكيم زياش في الفوز، ليتلقى الهزيمة الثانية في آخر 3 لقاءات بالدوري.

ويتصدر إيندهوفن جدول الترتيب برصيد 55، من 20 مباراة، حيث يحل ضيفًا غدًا على أوتريخت، ويأتي خلفه أياكس بـ50 نقطة، ومن ثم فينورد ثالثًا برصيد 42 نقطة.