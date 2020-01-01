وزير الشباب والرياضة: عودة الدوري المغربي نهاية يوليو القادم

تم تحديد مواعيد العودة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المغربية اليوم الثلاثاء عودة الدوري المغربي من جديد بعد توقفه منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

البطولة المغربية كانت قد توقفت مثل جميع المنافسات الكروية في العالم ضمن الإجراءات الحكومية للتصدي لانتشار الفيروس الذي بدأ يغزو العالم في يناير الماضي انطلاقًا من الصين.

وأعلن عثمان الفردوس وزير الشباب والرياضة المغربي استئناف التدريبات الجماعية للأندية المغربية بدءًا من نهاية الأسبوع الجاري، على أن يعود الدوري المغربي من جديد في نهاية يوليو القادم.

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وأفادت المصادر الصحفية المغربية أن الفردوس أكد خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء وجود تنسيق كامل بين وزارته ووزارتي الصحة والداخلية واتحاد كرة القدم المغربي حول كافة التفاصيل المتعلقة بعودة الدوري.