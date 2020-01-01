رسميًا.. إقامة المباريات في المغرب بدون حضور جماهيري بسبب "كورونا"

كورونا يحاصر ملاعب كرة القدم

أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم، بيانًا رسميًا منذ قليل، بشأن الحضور الجماهيري لمباريات كرة القدم في الفترة المقبلة.

انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة في الكثير من البلاد جعلت المسؤلون يبعدون من التجمعات خوفًا من تفشي المرض بينهم خلال الفترة الحالية.

وأعلنت المغرب خلال الأيام الماضية عن أول إصابة لحالة كورونا لشخص آت من خارج أراضيه وخضع للفحوصات والعزل عقب التأكد من إصابته.

المزيد من الفرق

فيديو – تطبيق تقنية "الفار" لأول مرة بالدوري المغربي

وأصدرت الجامعة المغربية قرارًا بمنع حضور الجماهير لمباريات كرة القدم خلال الفترة المقبلة خوفا من تفشي مرض كورونا بين الأفراد الحاضرين للمباريات.

وجاء البيان على النحو التالي: "في إطار حرصها على سلامة أسرة كرة القدم من لاعبين ومدربين ومسيرين وجماهير وبتنسيق مع الجهات المختصة قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إجراء جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية بجميع فئاتها بدون جمهور اعتبارًا من اليوم".

وأضاف: "تدعو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كلا من العصبة الوطنية الاحترافية الوطنية لكرة القدم، العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، العصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، وللعصبة الوطنية كرة القدم النسوية التقيد بهذا القرار".