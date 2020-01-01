الغموض يُحيط بمستقبل "هدف الزمالك" بعد تصريحات موكله

الزمالك يرغم في ضم اللاعب الأنجولي

أحاط خيسيو رودريجيز مستقبل موكله آري بابل المطلوب في الزمالك بالغموض بعدما أكد وجود عرض من الإمارات، لكن مشددًا في نفس الوقت أنه قد يُوقع للنادي المصري خلال الأيام أو الساعات القليلة القادمة.

وكانت عديد المصادر الصحفية قد تحدثت عن اقتراب الفريق الأبيض من ضم الجناح الأنجولي من نادي بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، ولم ينف الوكيل خلال تصريحاته لإذاعة " Ra dio Cinco" الأنجولية وجود مفاوضات متقدمة بين الطرفين لكن مع التأكيد على عدم الوصول لنقطة الحسم بعد.

إذ قال "ما أستطيع تأكيده حاليًا هو وجود مفاوضات تتقدم جيدًا مع الزمالك، وأن كل شيء يوحي أن التوقيع قد يحدث خلال الأيام أو الساعات القليلة القادمة، تلك المفاوضات حدثت منذ فترة جيدة وتسير بشكل جيد لكني لا أستطيع القول أن التوقيع تم بالفعل".

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ورفض الوكيل إضافة المزيد من المعلومات حول أسباب عدم التوصل لاتفاق بعد، لكنه اكتفى بالقول "نادي بريميرو دي أوجوستو لديه طلبات أيضًا، ومن واجبي كوكيل أعمال بابل أن ألبي احتياجاتهم، لا أستطيع قول المزيد هنا لكن كل ما أستطيع ذكره هو أن المفاوضات تسير جيدًا جدًا ولا ينقصها سوى بعض التفاصيل الصغيرة".

وأتم الوكيل تصريحاته بالإشارة إلى وجود عرض آخر للاعب من الشرق الأوسط، إذ قال "هناك العديد من العروض لدى بابل، لديه عرضين بالفعل من منطقة الشرق الأوسط، أحدهما من الزمالك والآخر من أحد أندية الإمارات، لكن الفريق المصري يبدو الوجهة الأكثر احتمالًا للاعب".