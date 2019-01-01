نقل مباراة الزمالك ومصر لملعب السلام

وفقًا لدواعٍ أمنية، تم نقل مباراة الزمالك ضد مصر في الجولة الثالثة من الدوري المصري لملعب السلام

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم نقل مباراة الزمالك ضد نادي مصر لملعب السلام بدلًا من بتروسبورت لدواعٍ أمنية.

ومن المفترض أن تُقام المباراة في الثامنة بتوقيت مصر من مساء غدٍ الأحد، وقد أكدت اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد كرة القدم المصري أن الجهات الأمنية طلبت نقل اللقاء لملعب السلام.

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ويمتلك الزمالك 6 نقاط في رصيده من انتصارين على الاتحاد السكندري ومصر المقاصة، فيما بدأ نادي مصر الصاعد حديثًا للدوري الممتاز مشواره بالخسارة 3-0 أمام الإنتاج العربي ثم التعادل سلبيًا مع أسوان الصاعد هذا الموسم كذلك.

ويستعد الفريق الأبيض للمباراة وسط عدد من المشاكل أبرزها ما حدث بين حارس مرماه المصاب محمود جنش وإدارة النادي وتوعد رئيسه مرتضى منصور بطرحه للبيع، بجانب الإصابة المؤسفة التي تعرض لها لاعب الوسط محمود عبد العزيز بقطع في الرباط الصليبي وهي الثالثة له خلال مسيرته الكروية، وكذلك عدم رضا الجماهير والنقاد عن أداء الفريق وإدارة مدربه ميتشو للمباريات مؤخرًا.