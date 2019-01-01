شوبير: الأهلي وافق على رحيل أزارو واتفق مع مهاجم جديد

الإعلان خلال 48 ساعة حسب الإعلامي البارز

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الإعلامي المصري أحمد شوبير موافقة مجلس إدارة النادي الأهلي على رحيل مهاجم الفريق "وليد أزارو" لأحد الأندية من خارج مصر.

ورغم وقوف لغة الأرقام بجانبه، إلا أن قطاع هائل من جماهير المارد الأحمر ترغب في التخلي عن المهاجم المغربي والتعاقد مع بديل أفضل وأكثر قدرة على استغلال الفرص خاصة في المباريات الحاسمة.

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وقد تعرض اللاعب لهجوم حاد من الجماهير الأهلاوية خلال مواجهة فريق "إطلع بره" من جنوب السودان في دوري أبطال أفريقيا يوم أمس، ذلك رغم غيابه عن اللقاء بقرار فني من المدرب محمد يوسف.

وسبق أن رفض الأهلي الصيف الماضي عرضًا صينيًا بـ10 ملايين يورو لأزارو بحجة عدم وضوح العرض وطريقة الدفع وتمسكًا بالمهاجم صاحب الـ24 عامًا.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على تويتر "رسميًا الأهلي يوافق علي احتراف وليد أزارو والقرار الرسمي خلال 48 ساعة، كما أنهي الأهلي اتفاقه مع مهاجم أفريقي جديد والإعلان خلال أيام".

يُذكر أن أزارو متواجد حاليًا في المغرب بعد منح الجهاز الفني للاعبين راحة من التدريبات لمدة 3 أيام عقب الفوز الأفريقي أمس بنتيجة 9-0 على "إطلع بره".