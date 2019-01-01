مرتضى منصور: مدربا الأحمال وحراس المرمى يصلان الزمالك خلال يومين

رئيس الزمالك يُعلن وصول عضوين جديدين للجهاز الفني للنادي ويطلب حضور 20 ألف مشجعًا لمباراة الفريق في دوري أبطال أفريقيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الـ48 ساعة القادمة ستشهد وصول مدربي الأحمال وحراس المرمى للقاهرة للانضمام للجهاز الفني للفريق بقيادة ميتشيو.

وأوضح الرئيس في تصريحات تلفزية أن موعد ومكان كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا لم يُحدد بعده، مجددًا رفضه اللعب في قطر حيث أقيمت النسخة الأخيرة من البطولة.

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وأبدى منصور رغبته في لعب السوبر في السعودية أو الإمارات أو الكويت رافضًا تمامًا اللعب في الدوحة.

وأعلن الرئيس كذلك عن حضور الجماهير لمباراة الزمالك الأولى في الدوري المصري وستكون أمام الاتحاد السكندري في القاهرة يوم غدٍ الإثنين، فيما طلب من الأمن الموافقة على تواجد 20 ألف مشجعًا في لقاء الفريق ضد جينيراسيون فوت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وسيُقام اللقاء القاري على ملعب بتروسبورت يوم 29 سبتمبر الجاري، وسيُحاول الزمالك خلاله تعويض خسارته ذهابًا في السنغال بهدفين مقابل هدف واحد.