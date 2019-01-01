رئيس الزمالك: لن نلعب القمة في 28 أكتوبر، والأهلي سيُواجه الجونة "غصبًا عنه"

رفض مرتضى منصور رئيس الزمالك الموعد المقترح لمواجهة الأهلي في مباراة قمة الدوري المصري، كما هدد بالانسحاب من البطولة حال لم يلعب الأهلي أمام الجونة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض مرتضى منصور رئيس الزمالك الموعد المقترح للعب مباراة القمة أمام الأهلي، مؤكدًا أن الظرف الأمني مازال قائمًا ويمنع إقامة اللقاء في 28 أكتوبر الجاري.

وكان لقاء قمة الدوري المصري من المفترض أن يُلعب يوم أمس السبت لحساب الجولة الرابعة من البطولة، لكن تم تأجيله لدواعٍ أمنية ومن ثم تقديم مباراة الزمالك ضد المقاولون من الجولة الخامسة لتُلعب بدلًا منه.

ذا روك، شون مايكلز، روسيف وغيرهم .. ما هي أندية كرة القدم المفضلة لنجوم المصارعة؟

وقد أصدر الأهلي بيانًا رسميًا أكد خلاله رفضه لعب أي مباراة قبل مواجهة الزمالك، مما يعني رفضه خوض لقاء الجونة في الجولة الخامسة يوم الأربعاء القادم، وقد تضامن منافسه معه وأكد كذلك رفضه لعب المباراة.

ويتحدث الإعلام عن عدد من السيناريوهات الخاصة بحل تلك الأزمة، أبرزها إقامة مباراة القمة في 28 أكتوبر الجاري مع تأجيل لقاء الأهلي ضد الجونة لموعد آخر، وهو الأمر الذي رفضه مرتضى منصور.

إذ قال عبر فضائية الحدث اليوم "الظرف الأمني الذي كان خلف تأجيل مباراة القمة مازال قائمًا، ولذا من المستحيل أن نلعب ضد الأهلي في 28 أكتوبر".

أضاف "جلست مع المسؤولين واتفقنا على خوض الزمالك لمباراة المقاولون، الأهلي سيلعب ضد الجونة غصبًا عنه، إن تم تأجيل المباراة فالزمالك لن يستكمل الدوري".