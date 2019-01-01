الدوري القطري - "هاتريك" عفيف يقود السد للفوز على الغرافة بخماسية

عفيف يسجل هاتريك وبونجاح هدف والهيدوس مثله، بينما سجل للغرافة سفيان هني.

حقق فريق نادي السد، الفوز على نظيره الغرافة، بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الحادية عشر، ضمن منافسات دوري نجوم قطر.

تقدم بغداد بونجاح بالهدف الأول لفريق السد، في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، بعد مجهود فردي رائع، ليضع الكرة أعلى حارس المرمى.

أكرم عفيف سجل الهدف الثاني للسد في الدقيقة 13 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء نجح في تسجيلها في المرمى.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفريق السد بالدقيقة 31، بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد، تصدى لها بغداد وأنقذها قاسم برهان، ليعيدها الحكم بسبب تحرك الحارس قبل تنفيذها.

وأعاد ركلة الجزاء حسن الهيدوس، الذي نجح في تسجيلها في المرمى، معلنًا تقدم السد بالهدف الثالث.

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ومن جملة ثنائية بين أكرم عفيف وخوخي بوعلام، نجح الأول في تسجيل الهدف الثاني له والرابع للسد في الدقيقة 53 من زمن المباراة.

ومرر علي أسد كرة أمامية، لينفرد أكرم عفيف بحارس الغرافة، ليسجل الهدف الخامس للسد والثالث له "هاتريك" في الدقيقة 72.

سفيان هني سجل الهدف الوحيد للغرافة في الدقيقة 74، وذلك عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، أسكنت الشباك.

السد رفع رصيده للنقطة 18 في المركز الرابع، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين، بينما تجمد رصيد الغرافة عند النقطة 20 في المركز الثالث.