مصرع محترف مصري بالسودان

إصابة خمسة من لاعب مريخ الفاشر بخلاف وفاة محمد هيثم العيسوي

لقي صباح اليوم السبت، مصرع اللاعب المصري محمد هيثم العيسوي؛ محترف مريخ الفاشر السوداني، على إثر نشوب حريق.

التقارير السودانية أوضحت أنه نشب حريق في فندق إقامة مريخ الفاشر بالعاصمة السودانية "الخرطوم"، نتيجة ماس كهربائي، وقع على إثره عديد الإصابات والوفيات.

وأشارت التقارير إلى أن المحترف المصري ألقى بنفسه رفقة عدد من زملائه من الطابق الرابع للفندق، في محاولة للنجاة من الحريق إلا أنه لقي مصرعه متأثرًا بجروحه عقب نقله إلى إحدى المستشفيات.

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النادي السوداني كشف عما سببته الحادث، حيث بخلاف وفاة العيسوي، أصيب خمسة آخرين؛ منهم لاعب مصري يعاني من إصابة طفيفة بالفك، بينما يعاني الآخرون من إصابات في الظهر والرأس والصدر، إذ قفزوا جميعًا رفقة العيسوي.

وأعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم تأجيل كافة المباريات التي كان من المقرر أن تُلعب اليوم وغدًا بالدوري، على خلفية الحادث المؤسف.

يذكر أن مريخ الفاشر كان يستعد لمواجهة المريخ غدًا الأحد، ضمن الجولة الـ22 من الدوري السوداني.

وكان العيسوي قد انتقل لمريخ الفاشر في يناير الماضي، ليشارك في احتلاله المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة بفارق سبع نقاط عن الصدارة.