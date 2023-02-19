الدوري السعودي يحتفل بـ "يوم التأسيس" بطريقته الخاصة

المملكة العربية السعودية تحتفل بعيدها الوطني هذا الأسبوع

تحتفل المملكة العربية السعودية بـ "يوم التأسيس" يوم 22 فبراير الجاري، ولم تُفوت رابطة دوري المحترفين السعودي تلك المناسبة دون الاحتفال بها.

وزارة الرياضة السعودية أعلنت عبر تويتر اعتماد وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأحد إطلاق اسم "جولة يوم التأسيس" على الجولة القادمة في الدوري السعودي بدرجاته الثلاثة.

وأوضحت المصادر الصحفية أن الأمر يتعلق بالجولة الـ18 من دوري روشن السعودي والجولة الـ22 من دوري يلو السعودي والجولة الـ24 من دوري الدرجة الثانية السعودي.

الجولة القادمة من دوري روشن ستنطلق يوم الخميس القادم بمباراتين تجمع الأولى التعاون والفيحاء فيما يُواجه الاتحاد خلال الثانية ضيفه الرائد في جدة.

النصر والشباب والاتحاد يتصدرون جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا برصيد 40 نقطة لكل منهم لكن الليوث لعبوا مباراة أقل.