"كيف نصل إلى الدوري السعودي؟" .. ميتروفيتش: هاتفي لا يتوقف عن استقبال مكالمات نجوم أوروبا

حياتي القديمة ساعدتني على التأقلم في السعودية

SHAHID

أكد الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب فولهام السابق والهلال السعودي حاليًا، أنه غير نادم تمامًا على مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز والانتقال إلى الزعيم، في تجربة وصفها بأنها "مذهلة".

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وتحدث ميتروفيتش في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس"، قائلًا: "بعد سبع سنوات في إنجلترا، أعتقد أن أول شيء فاجأني في الحياة بالسعودية كان الشمس. لم أشاهد شمس الصيف مطلقًا في حياتي".

وأضاف: "لقد كان الأمر مختلفًا، كما تعلمون، ثقافة مختلفة، كرة قدم مختلفة، وعقلية الناس أيضًا ولكن حتى الآن أنا سعيد حقًا وكذلك عائلتي. النادي مذهل حتى الآن، إنها تجربة رائعة وأتطلع إلى المزيد من السنوات".

وتابع اللاعب الصربي: "الناس هنا مهووسون بكرة القدم ورغم ذلك لديك المزيد من الخصوصية. نحن نعيش في مجمع، ونحن أكثر عزلة قليلاً ويعيش الناس من أوروبا ومن جميع أنحاء العالم هناك، كما تعلمون، الحياة جميلة حقًا".

وأشار ميتروفيتش إلى أنه لم يجد صعوبة في التعايش مع الأمر بسبب حياته المليئة بتجارب التنقل بين بلدان عدة مرات، قائلًا: "اضطررت إلى مغادرة بلدي في سن مبكرة. وعندما انتقلت إلى دوري مختلف، اعتدت أن ألعب في بلجيكا ثم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. أعتقد أنه بغض النظر عن المكان الذي تذهب إليه، فأنت بحاجة إلى وقت للتأقلم، لأن كرة القدم، الأسرة، الحياة تحتاج إلى ذلك".

وأوضح أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو أفضل دوري في العالم، لكنه يرى أن الدوري السعودي للمحترفين يمكن مقارنته بالدوريات الأوروبية الأخرى، قائلًا: "هناك اختلاف بالطبع في اللياقة البدنية مستوى اللاعبين وإيقاع المباريات، لكني أتوقع وصول المزيد من الأسماء الكبيرة هذا الصيف".

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وختم: "إذا انضمت بعض الأسماء الكبيرة، فسيكون الأمر رائعًا مرة أخرى بالتأكيد. أي من الأسماء الكبيرة سيكون له تأثير كبير وسيتم الترحيب به، إذا جاؤوا فسيحسنون الدوري لدينا. الكثير من اللاعبين من أوروبا، كما تعلمون، يتصلون ويسألون كيف يمكنهم الوصول إلى هنا. الكثير من (المكالمات) تثق بي".

SHAHID