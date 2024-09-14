60 ألفًا في أي مباراة

اتفق عدد من أهم المعلقين على مباريات الدوري السعودي للمحترفين، على أن جمهور الاتحاد هو الأفضل بين جميع الفرق.

وقال المعلق السعودي سمير المعيرفي في مقابلة مع برنامج "ملعب SBC": "بلا شك الكل يحب جمهور الاتحاد لأنه مختلف عن جماهير باقي الأندية، وهم رقم صعب في دوري روشن".

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وأضاف: "في أي مباراة تجد جمهور الاتحاد حاضرًا بـ60 ألفًا، ومن الصعب أن تجد مثل هذا العدد لأي جمهور آخر في ملاعبنا، وهذا ما يحبه أي معلق، لأن الجمهور المميز يخرج أفضل ما عند المعلق".

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واتفق معه المعلق عبد الله الغامدي، قائلًا: "جمهور الاتحاد رائع ويمثل حالة خاصة في الدوري السعودي، ويتصدر لسنوات قائمة الأفضل، علقت مسبقًا في ملعب الجوهرة المشعة يجعلك على أعصابك طوال المباراة وتستمع بالحدث".

وواصل: "من النادر أن تجد جمهورًا يملأ 60 ألف مقعد في الملعب خلال مباراة أمام متذيل الترتيب وليست مباراة ديربي أو كلاسيكو، لكن جمهور الاتحاد يفعل ذلك دائمًا".

وفي نفس السياق، قال عبد الله الحربي: "إذا أحضرت أقل معلق كرة قدم في ملعب الجوهرة المشعة، وعلق في وجود جمهور الاتحاد سيتحول إلى المطرب الشهير محمد عبده ويطربك".