لوتشيسكو يُجري تغييرًا في هجوم الهلال أمام الرائد

المدرب الروماني سيدخل عدة تغييرات على التشكيل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد الهلال لمواجهة الرائد مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة للدوري السعودي للمحترفين.

ويعيش الزعيم فترة ممتازة على صعيد النتائج، إذ كان قد افتتح الموسم بالفوز على أبها بأربعة أهداف مقابل هدفين، ومن ثم عاد بتعادل سلبي مرضٍ من مواجهة الاتحاد في جدة ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا مما يجعله الطرف الأقرب لحسم اللقاء إيابًا في الرياض.

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المصادر المتابعة لتدريبات الهلال أفادت أن المدرب رازفان لوتشيسكو ينوي إجراء تغييرات على هجوم الفريق خلال مواجهة الرائد، إذ من المتوقع أن يدفع بالثنائي كارلوس إدواردو وعمر خربين في الهجوم بعد غيابهما عن موقعة جدة لعدم قيدهما في القائمة الآسيوية.

وخصص المدرب الروماني جزءً كبيرًا من مران الأمس للنواحي الفنية وقد ركز على أداء المهاجم السوري وصانع الألعاب البرازيلي، وبعد المران توجهت البعثة إلى القصيم حيث تُقام المباراة الثانية للفريق في الدوري السعودي.