موقف الموسم وحد أدنى للرواتب .. نتائج اجتماع رابطة الدوري السعودي

تداعيات أزمة فيروس كورونا

عقد مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الإثنين، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

الدوري السعودي بجميع درجاته توقف في منتصف مارس الماضي، بقرار من وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، بعد ظهور مئات الحالات المصابة بالفيروس في مختلف أنحاء المملكة، مع تعليقه حتى إشعار آخر.

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وأوضح مجلس الرابطة في اجتماعه أن العودة لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة مع الجهات الصحية المختصة، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة انتشار كورونا، مشددًا في الوقت نفسه على أن سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية ومنسوبي الأندية والجماهير هي الأهم.

أما بخصوص الخسائر المالية التي تكبدتها الأندية إثر توقف النشاط وتأثر ميزانيتها بذلك، فإنه تم الاتفاق بالإجماع بين أعضاء الرابطة على البدء في التفاوض مع اللاعبين والمدربين وأعضاء الجهاز الفني بشأن تخفيض الرواتب بنسبة 50%، على أن يلتزم كل نادٍ بالحد الأدنى للرواتب لا يقل عن 20 ألف ريال أو ما يعادلها خلال فترة توقف النشاط.

وعلى هامش الاجتماع، توجه عبد العزيز بن ناصر الحميدي؛ رئيس الرابطة، بالشكر إلى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والحكومة على الجهود المبذولة لمواجهة الفيروس، وكذلك خص بالشكر الأندية على دعم هذه الجهود عبر عدد من المبادرات الاجتماعية.