مسلى آل معمر يتقدم باستقالته من رئاسة رابطة الدوري السعودي

آل معمر سيتولى منصب آخر

أعلن مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين استقالته من منصبه، ذلك عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على تويتر.

وأوضح آل معمر أن سبب الاستقالة هو انتقاله للعمل في موقع آخر في القطاع الخاص، موجهًا شكره لكل الذين عمل وتعاون معهم خلال فترة العامين الذي شغل بهم منصب رئاسة الرابطة.

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آل معمر كتب على تويتر "بعد ما يقارب عامين، قررت أن أقدم استقالتي من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حيث سأنتقل إلى موقع آخر للعمل في القطاع الخاص. أشكر كل الذين عملت معهم، وكل من تعاون معي وأحسن الظن بي طوال الفترة الماضية، وأرجو المعذرة ممن قصرت في حقه، مع تمنياتي للكرة السعودية بالتفوق والتوفيق".

كان آل معمر قد تحدث قبل عدة أيام مؤكدًا ثقته برئيس وأعضاء لجنة المسابقات التي أصدرت يوم الإثنين الماضي جدول الدور الثاني، مرحلة الإياب، لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بعد اجتماعات مكثفة مع ممثلي الأندية السعودية خاصة تلك المشاركة في نسخة 2020 من دوري أبطال آسيا.

يُشار لأن آل معمر تولى رئاسة رابطة الدوري السعودي للمحترفين في مارس 2018 بالتزكية من قبل مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين، وقد خلف عادل عزت رئيس اتحاد كرة القدم السعودي السابق.

يُذكر أن الدور الأول من الدوري السعودي سيُختتم يوم السبت 25 يناير القادم بإقامة آخر مباريات الجولة الـ15 من البطولة، فيما ستُلعب مباريات الأسبوع الـ14 بدءً من يوم الخميس 9 يناير وتستمر حتى يوم السبت.

ويتصدر النصر حاليًا جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، ويُطارده الوحدة والهلال بنقاطهما الـ24 لكن الثاني لعب مباراتين أقل، ومن ثم يأتي الأهلي برصيد 23 نقطة.