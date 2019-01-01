رئيس رابطة الدوري السعودي: ثقتي في لجنة المسابقات لا حدود لها

اللجنة أصدرت جدول الدور الثاني من الدوري السعودي

أشاد مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين بلجنة المسابقات وخاصة رئيسها أحمد الراشد مؤكدًا أن ثقته في كفائتها ونزاهتها لا حدود لها.

وكانت لجنة المسابقات قد أصدرت يوم أمس الإثنين جدول الدور الثاني، مرحلة الإياب، لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بعد اجتماعات مكثفة مع ممثلي الأندية السعودية خاصة تلك المشاركة في نسخة 2020 من دوري أبطال آسيا.

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وقال آل معمر في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر "ثقتي في كفاءة ونزاهة رئيس لجنة المسابقات أحمد الراشد وعضويها عبد العزيز الحميدي وعبد المجيد المنصور لا حدود لها".

أضاف "طلبت منهم تطبيق اللوائح، المعايير، ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع خصوصًا المشاركين آسيويا. إذا أصابوا فذلك لكفاءتهم .. وإن قصروا فأنا المسؤول الأول والأخير عن تقصيرهم".

وسيُختتم الدور الأول من الدوري السعودي يوم السبت 25 يناير القادم بإقامة آخر مباريات الجولة الـ15 من البطولة، فيما ستُلعب مباريات الأسبوع الـ14 بدءً من يوم الخميس 9 يناير وتستمر حتى يوم السبت.

ويتصدر النصر حاليًا جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، ويُطارده الوحدة والهلال بنقاطهما الـ24 لكن الثاني لعب مباراتين أقل، ومن ثم يأتي الأهلي برصيد 23 نقطة.