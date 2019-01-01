الهلال بفقد عمر خربين في ديربي الرياض أمام النصر

أعلن الهلال رسميًا تفاصيل إصابة نجمه عمر خربين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الهلال رسميًا إصابة مهاجمه عمر خربين بالتواء في الكاحل سيغيب على أثره عن اللعب لفترة تتراوح بين 4-6 أسابيع.

وتعرض النجم السوري لتلك الإصابة خلال لعبه مع منتخب سوريا ضد جزر المالديف ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي انتهت بانتصار السوريين 2-0.

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وقد خضع اللاعب صاحب الـ25 عامًا للفحوصات الطبية اللازمة والتي أظهرت التواء في الكاحل يستوجب العلاج لمدة 6 أسابيع، حسبما أوضح تويتر الهلال.

وبهذا سيغيب خربين عن مباراة السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وكذلك عن مواجهة النصر المرتقبة في ديربي الرياض ضمن الجولة الثامنة للدوري السعودي، بالإضافة لمواجهات ضمك والفتح والعدالة في الجولات السابعة والتاسعة والعاشرة على الترتيب من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.