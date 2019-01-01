رئيس لجنة حكام الدوري السعودي: لم أقرأ بيان النصر، ولا أخشاه

مهاجم النصر أحمد موسى عاد متأخرًا للتدريبات، لكن إدارة النادي السعودي تفهمت ظروفه ومن المتوقع أن يخضع لفحص طبي جديد لتحديد مدى تطور حالته الصحية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رد فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في الدوري السعودي بصرامة على بيان نادي النصر الذي انتقد خلاله التحكيم وطالب بتطبيق التجربة الإنجليزية.

وكان النصر قد أصدر بيانًا يوم الأربعاء الماضي تضمن تساؤلات حول بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، وطالب بطل الدوري السعودي للموسم الماضي برفع مستوى التحكيم وخاصة تقنية الفيديو وتطبيق التجربة الإنجليزية.

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وأكد تريساكو أنه لم يقرأ بيان النصر لانشغاله في دورة خاصة بحكام تقنية الفيديو في الرياض، لكن مؤكدًا أنه لا يخشاه ولا يخشى أي بيانات غيره تصدر من الأندية السعودية.

مضيفًا لصحيفة الرياضية "لا أرفض بيانات الأندية وسأتعايش معها، ونعمل على تطوير الحكام وتوضيح الحقائق".

"سأزور أندية الدوري وضمنها النصر للاطلاع على جميع الأخطاء التي ترصدها الأندية، نعمل على برنامج الزيارة الأحد القادم وسنخاطب الأندية حول الأمر تاركين لهم حرية قبول الزيارة أو رفضها".

وأتم " سأشرح الأخطاء وأقول الحقيقة، وإذا رفضوا تبريراتي فهذا يعود لهم ولا أستطيع عمل أكثر من ذلك".

يُذكر أن النصر لم ينجح في جمع أكثر من نقطة واحدة من مبارياته الثلاثة الأخيرة في الدوري السعودي، ويستعد حاليًا لمواجهة الرائد في الجولة الثامنة من البطولة.