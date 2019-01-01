فيتوريا ينقل رسالة مشجعة لشباب النصر

روي فيتوريا المدير الفني للنصر وجه رسالة مشجعة جدًا لشباب النصر، طالبهم خلالها بالعمل الدائم والمواظبة على التدريبات وواعدًا إياهم بمتابعتهم والالماضي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

استغل روي فيتوريا المدير الفني للنصر المباراة الودية التي أقيمت بين فريقه وفريق شباب النادي والتي انتهت بتفوق الكبار 4-0 لينقل رسالة مشجعة للاعبين الصغار.

ونقلت صحيفة الاقتصادية عن المدرب قوله للاعبين بعد اجتماعه بهم عقب اللقاء "شدوا الحيل، وواظبوا على التدريبات والاهتمام بأنفسكم، وأنتم نجوم المستقبل، والنصر ينتظر منكم الكثير".

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أضاف "سأتابعكم خلال الفترة المقبلة، لأنني حريص على منحكم الفرصة لأنكم الفريق الذي يدعمنا، وإذا أقيم الدوري الرديف بالتأكيد سأستعين بعدد من الأسماء".

وأبدى المدرب البرتغالي إعجابه ببعض اللاعبين ووعدهم بمنحهم الفرصة حال سمحت الظروف بهذا.