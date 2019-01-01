تراجع مخيف في قوة النصر الهجومية عن الموسم الماضي

لا يحظى النصر بالبداية المطلوبة لموسمه في الدوري السعودي، إذ تراجعت نتائجه كثيرًا عما كان عليه الأمر في الموسم الماضي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تراجع النصر السعودي كثيرًا هذا الموسم في الدوري السعودي عما كان عليه في الموسم الماضي، وهذا التراجع لم يكن فقط على صعيد النتائج بل كذلك القوة الهجومية.

ونجح النصر في الموسم الماضي في جمع 18 نقطة بعد 6 جولات من دوري كأس محمد بن سلمان، لكنه هذا الموسم لا يمتلك سوى 8 نقاط من 5 جولات، إذ يمتلك مباراة مؤجلة أمام الفيصلي.

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وتمكن العالمي الموسم الماضي من إحراز 13 هدفًا في مبارياته الخمسة الأولى في الدوري السعودي، لكنه لم يحرز هذا الموسم سوى 3 أهداف فقط، مما يعني أن قوته الهجومية تراجعت بنسبة 77%.

والمثير أن النصر كان قد هزم الحزم في الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان موسم 2018-2019 بنتيجة 5-1 لكنه خسر منه هذا الموسم وفي نفس الجولة بهدف دون رد.