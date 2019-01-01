اسكندر القصري: إدارة العدالة تعجلت إقالتي، وأتمنى ألا تندم

المدرب السابق للعدالة يخرج عن صمته

وجه التونسي اسكندر القصري رسالة لإدارة ناديه السابق "العدالة" مؤكدًا خلالها أنها تعجلت بالإطاحة به من منصب المدير الفني للفريق، ومتمنيًا ألا تندم على هذا القرار مستقبلًا.

وكان العدالة الصاعد حديثًا لدوري المحترفين السعودي قد بدأ الموسم بصورة ممتازة، إذ جمع 7 نقاط من مبارياته الأربعة الأولى، لكن المباريات الخمسة التالية شهدت تراجعًا كارثيًا بنجاح الفريق في إحراز نقطة واحدة فقط بخسارة 4 مباريات، وهو ما أجبر الإدارة على التحرك وإقالة القصري وتعيين مواطنه التونسي ناصيب البياوي مديرًا فنيًا للفريق.

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المدرب التونسي أجرى حوارًا مع صحيفة الاقتصادية السعودية بدأه بالتأكيد على سعادته بتجربته في الدوري السعودي، ومضيفًا حولها "تجربة جميلة جدًا، لأن مستوى المنافسة في كرة القدم السعودية رائعة على جميع الأصعدة، سواء الفنية أو على مستوى الإعلام والجماهير، فهنا عشت كرة قدم حقيقية يتمناها كل من ينتمي إلى المنظومة الرياضية".

القصري أكد وجود فروقات واضحة بين مستويات الأندية نظرًا لامتلاك البعض عددًا من اللاعبين الأجانب أصحاب القدرة على صناعة الفارق، مؤكدًا أنه اختار أجانب العدالة بناءً على إمكانيات النادي المالية وأن جميعهم قدم مستوًى ممتازًا باستثناء حارس المرمى أيمن المثلوثي الذي تذبذب أداءه كثيرًا.

وعن قرار إقالته، قال المدرب "لا أعلم سبب الإقالة، يُقال في كواليس النادي أن القصري يلعب كرة قدم هجومية ولا يُجيد التكتل الدفاعي، لكن هذا غير صحيح وأرقامنا الدفاعية بعيدًا عن الخسارة 5-3 أمام الفتح لظروف خاصة جيدة جدًا".

"لو بقيت مع الفريق لقدته لر الأمان، لأنني واثق من عملي، وبصراحة إدارة النادي تعجلت في قرار إقالتي وأتمنى ألا تندم عليه، وبالمناسبة أشكرهم على كل ما قدموه لي من دعم، فهم على مستوى عالٍ من الاحترافية، والعمل معهم يعد إضافة في مسيرتي".

يُذكر أن العدالة يتواجد حاليًا في المركز الـ14 من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط جمعها من 9 مباريات.