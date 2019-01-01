رادوي يكشف سبب رفضه تدريب الهلال قبل التعاقد مع لوشيسكو

المدرب الروماني كان مرشحًا لتدريب الزعيم السعودي

كشف ميريل رادوي نجم الهلال السابق والمدير الفني الحالي لمنتخب رومانيا عن حقيقة مفاوضات النادي السعودي معه لتولي مهمة تدريبه قبل أن يتعاقد مع مواطنه رازفان لوشيسكو.

وأوضح رادوي خلال حوار مع صحيفة تيليكوم سبورت الرومانية أنه تحدث بالفعل مع مسؤولي الهلال لكن الأمر لم يتطور لأبعد من هذا لرفضه الأمر من البداية.

وبرر المدرب صاحب الـ38 عامًا موقفه هذا برغبته الالتزام بعقده مع منتخب رومانيا للشباب، إذ قال "تحدثت مع مسؤولي الهلال لكن لم تحدث مفاوضات معهم، هذا لأنني رفضت الفكرة من البداية".

"السبب في ذلك هو رغبتي الالتزام بعقدي الممتد لعامين مع الاتحاد الروماني، إذ كنت قد أبلغت المسؤولين أن لدي مشروع يخص منتخب رومانيا للشباب ويمتد لعامين، وأنني سأستمر في مهمتي لمدة العقد بغض النظر عن أي عروض أخرى".

"العقد بالنسبة لي هو أمر يجب الالتزام به، هو أمر رسمي والحديث أو التفاوض مع أطراف أخرى يعني أنني لا أحترم عقدي".

يُشار لأن رادوي نجح في قيادة منتخب رومانيا للشباب لنصف نهائي بطولة أمم أوروبا للشباب، إذ خسر أمام ألمانيا في المربع الذهبي، وقد قرر الاتحاد الروماني في نوفمبر الماضي أن يُعينه مديرًا فنيًا للمنتخب الروماني الأول لقيادته في مباراته أمام إيسلندا في ملحق تصفيات التأهل لبطولة أمم أوروبا 2020.

لوشيسكو نجح في قيادة الهلال للفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019 بعد انتصاره في المباراة النهائية على أوراوا ريدز الياباني بنتيجة إجمالية 3-0، إذ هزمه ذهابًا على ملعب جامعة الملك سعود بهدف دون رد وكرر فوزه إيابًا على ملعب سايتاما 2002 بهدفين نظيفين.