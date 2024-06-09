"الدوري السعودي خالف توقعاتي" .. نجم الهلال يحذر دي بروينه من خدعة "الثلاثية"!

ماذا قال نجم الهلال عن الدوري السعودي، وما علاقة دي بروينه؟

أكد السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الكرة بنادي الهلال، أن ما شاهده في دوري روشن السعودي، خالف ظنونه حول المسابقة، بأن المنافسة ستكون أسهل من غيرها.

وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية" بأن كوليبالي أعطى رؤية إلى البلجيكي كيفن دي بروينه، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي صرّح بأنه "منفتح" على الخطوة المُقبلة، ويُرجح أنه يحتاج إلى تشجيع لاتخاذ قرار الرحيل إلى الدوري السعودي في المستقبل.

وقال كوليبالي إن هيمنة الهلال على البطولات المحلية، لا تعكس سلبًا جودة الدوري، مضيفًا أن الأندية التي ليس لديها أسماء كبرى، من الصعب أيضًا مواجهتها، وتلعب بشكل جيد جدًا، مضيفًا أن مستوى الدوري السعودي لم يصل إلى أوروبا، بشكل كامل، في الوقت الحالي، ولكنه سيصل مع مرور الوقت، في ظل رغبة اللاعبين في القدوم وتحسين الدوري.

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وذكر المدافع السنغالي أنه قضى موسمًا صعبًا في تشيلسي، وكان يرغب في تجربة احترافية جديدة، مضيفًا "عندما اتصلوا بي، قمت بدراسة المزيد عن النادي، واليوم أنا سعيد للغاية بوجودي هنا، لم يكن أحد يعرف الكثير عن الدوري السعودي في الماضي، وكان قرارًا كبيرًا بالنسبة لي، ولكن عندما رأيت لاعبين مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، ونجولو كانتي الذي كنت ألعب معه في تشيلسي، ينتقلون هناك آنذاك، اتخذت قراري أيضًا.

وانتقل كوليبالي إلى صفوف الهلال، في يوليو الماضي، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، وخاض اللاعب 44 مباراة بقميص الزعيم في موسم 2023-2024، بكافة المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع تمريرة حاسمة في 30 مباراة بدوري روشن السعودي، كما شارك في الموسم التاريخي الذي حققته كتيبة المدير الفني جورج جيسوس، بالفوز بالثلاثية المحلية، وتسجيل رقم قياسي في موسوعة جينيس، كأكبر رصيد من الانتصارات المتتالية في كرة القدم، برصيد 34 مباراة.