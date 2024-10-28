"لن يفوز بالدوري السعودي وأبطال آسيا" .. توقعات فهد الهريفي تصدم جمهور النصر!

عشاق العالمي يرغبون بالعودة لمنصات التتويج ولكن!

كما اعتاد في السنوات الأخيرة، وضع فهد الهريفي نفسه في وجه المدفع أمام جمهور النصر بتصريحاته المثيرة للجدل خلال حضوره في برنامج "رياضة سكوب" مساء أمس.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الهريفي اتهم خلال تصريحاته مدافع النصر، إيمريك لابورت، بادعاء الإصابة للهروب من بعض المباريات، قبل أن يصدم الجمهور بتوقعات مفاجئة لمستقبل النصر ومنافسته على ألقاب الموسم الجاري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نجم الوسط السعودي المعتزل توقع فشل كريستيانو رونالدو ورفاقه في المنافسة على لقبي دوري أبطال آسيا النبخة ودوري روشن السعودي، مفسرًا حديثه بأن النادي تأخر في اتخاذ بعض القرارات مما أدى لتدمير موسمه.

GOAL

إذ قال "لا أريد أن أصدم أحد، لكني أعتقد أن النصر أمامه كأس الملك وتلك البطولات ذات النفس القصير التي تعتمد كثيرًا على التوفيق ودعوات المشجعين، لا أتوقع أن يُنافس النصر على شيء غيرها، النادي تأخر في اتخاذ بعض القرارات. البعض يتحدث عن عدم الجاهزية الفنية والبدنية، بغض النظر عن ذلك لكني أشعر أن الكرة ثقيلة بين أقدام نجوم النصر، بعضهم يهربون من المباريات، يخافون من تحمل المسؤولية".

أتم "لاعب مثل أوتافيو تأملنا به خيرًا الموسم الماضي يخاف من اتخاذ القرار في مناطق الخطر ويترك الكرة للخيبري، نحن أحضرنا اللاعب الأجنبي بمبالغ كبيرة للقيام بتلك الأدوار، أعلم أن جمهور النصر سيدعم بقوة ويحضر المباريات وهذا مطلوب. كل شيء وارد في كرة القدم لكن نريد حماس وضغط على اللاعبين وروح في الملعب، لا يمكن أن يتأثر الفريق بهذا الشكل عند غياب رونالدو مثلًا".

يُشار إلى أن تعادل النصر الأخير مع الخلود 3-3 أبعده عن الهلال في صدارة جدول الترتيب بفارق 6 نقاط، علمًا أن الفريقين سيلتقيان معًا ضمن الجولة القادمة من دوري روشن مساء الجمعة القادم.