"الدوري السعودي في انحدار رغم الصفقات العالمية!" .. نجم النصر السابق يحذر

رسالة تحذير من أحد نجوم النصر السابقين..

SHAHID

دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم، خاصة منذ العام الماضي "2023"؛ بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

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رونالدو انضم إلى النصر في يناير 2023، ليعقبه العديد من الأسماء العالمية، التي انتقلت للأندية السعودية المختلفة؛ على رأسهم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، الجناح السنغالي ساديو ماني والنجم الجزائري رياض محرز.

وعلى الرغم من تواجد كل هذه الأسماء العالمية.. اعتبر هاشم سرور، نجم نادي النصر السابق، أن الدوري السعودي للمحترفين، أصبح في انحدارٍ متواصل.

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سرور كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء: "برغم وجود أعظم لاعبين في تاريخ كرة القدم، في دورينا السعودي، وبرغم أنه أحد أقوى سوق للانتقالات في العالم؛ إلا أن الدوري يشهد انحدارًا".

وأشار نجم النصر السابق، إلى أن الانحدار؛ يشمل المستوى العام للفرق وأداء الحكم، مع عدم فاعلية تقنية الفيديو "فار"، مضيفًا: "مازال دورينا كما كان في السابق، وكأن شيء لم يكن، عدا مشاهدة وجود لاعبين كبار، وهذا لا يكفي".

وأعرب هاشم سرور، عن أمنيته بأن يستفيد المسؤولون عن الرياضة في السعودية، من تلك الأشياء المهمة؛ لفعل الأفضل في المستقبل القريب.

SHAHID