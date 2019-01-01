نواف العابد ينضم لتدريبات الهلال الجماعية

تلقى رازفان لوشيسكو أخبارًا سعيدة تمثلت بعودة نواف العابد لتدريبات الهلال الجماعية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

عاد نواف العابد لتدريبات الهلال الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها على مستوى عضلة الفخذ قبل أسبوعين تقريبًا.

وغاب اللاعب السعودي عن مباراتي فريقه أمام السد في دوري أبطال آسيا والاتفاق في الدوري السعودي، ولكنه أصبح جاهزًا لمواجهة ضمك يوم الجمعة القادم.

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ومازال المدرب رازفان لوشيسكو بانتظار عودة الثلاثي الآخر المصاب، عبد الله المعيوف ومحمد كنو وسالم الدوسري، إذ مازالوا يواصلون برامجهم التأهيلية والطبية الخاصة تمهيدًا لعودتهم للتدريبات الجماعية.

ومن المتوقع أن يعود الدوسري للتدريبات خلال الأيام القليلة القادمة بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها أمام السد القطري، فيما سيغيب كنو لمدة شهر ونصف تقريبًا بعدما أثبتت الفحوصات التي أجراها في إسبانيا مؤخرًا إصابته على مستوى الحوض وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة 6 أسابيع.