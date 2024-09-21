"ارفعوا الراية البيضاء أمام الهلال" .. إعلامي سعودي يدعو جماهير الاتحاد للاستسلام مع الخسارة الثامنة!

"لا تقولوا هاتوا الهلالي مرة أخرى"

استفز الإعلامي السعودي محمد الشيخ، جماهير فريق الاتحاد بحديثه عن قمة الهلال والاتحاد المرتقبة، مشيرًا إلى أن العميد يجب أن يرفع الراية البيضاء إذا خسر مجددًا من الزعيم.

وتترقب جماهير الكرة السعودية، قمة مثيرة بين الهلال وضيفه الاتحاد، اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

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وقال الإعلامي محمد الشيخ في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" على فضائية "أكشن MBC": "الخسارة الثامنة على التوالي من الهلال ستكون صعبة على الاتحاديين، وأعتقد من الممكن بعدها أن يرفعوا الراية البيضاء أمام الزعيم، خصوصًا أن الفريق أجرى كل التغييرات الممكنة على مستوى المدرب والمحترفين".

وأضاف: "هذه ليس أمنية بل وصف للواقع وما ينبغي أن يكون، أنا لو كنت اتحادي وخسر فريقي 8 مرات من نفس الفريق في كل البطولات الممكنة، لن أقول مجددًا (هاتوا الهلالي)".

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وتابع الشيخ: "أنا عندي تحفظ كبير على مصطلح التنافس بين الهلال والاتحاد، لم يعد هناك تنافس من الأصل، أنا لا أتحدث عن آخر 7 مباريات، أتحدث عن آخر 24 مباراة، الهلال فاز في 18 مباراة مقابل انتصار وحيد للاتحاد!".

وواصل: "نعم هناك ترقب لمباراة مثيرة تحظى بجماهيرية كبيرة من الفريقين، لكن على أرض الواقع لا يوجد مقارنة بين الهلال والاتحاد، فريقه لديه 77 بطولة وآخر 37!".

وختم الشيخ: "المباراة سيديرها حكم سويسري، لذلك أتمنى بعد المباراة ألا يخرج الجمهور والنقاد بعد المباراة يقولون (نُحر الاتحاد) بسبب الأخطاء التحكيمية، خصوصًا أن نفس الفريق خسر 7 مباريات في الموسم الماضي بتحكيم أجنبي من 7 جنسيات مختلفة".