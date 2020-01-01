بالأرقام .. جوارديولا سيُعاني كثيرًا في الدوري السعودي

الأرقام تتحدث عن بعض الجوانب في كرة القدم

تعتمد فلسفة العبقري الإسباني بيب جوارديولا على الاستحواذ الدائم والساحق خلال المباريات، إذ يرى أن وجود الكرة بين أقدام لاعبيه هو الضمان الأكبر لحماية مرماه والوصول لمرمى المنافس وبالتالي تحقيق الانتصارات.

وقد صنع جوارديولا التاريخ بتلك الفلسفة مع برشلونة، وبعدها لم يتخل أبدًا عن أفكاره تلك مع بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي رغم بعض العثرات الصعبة والقاسية خاصة على صعيد دوري أبطال أوروبا.

ماذا لو استطاع أحد أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي التعاقد مع جوارديولا؟ الأرقام تقول أن الأمور لن تكون سهلة وأن المدرب الإسباني قد يُعاني إن أصر على اعتماد فلسفة الاستحواذ دومًا وأبدًا.

المزيد من الفرق

الأرقام تقول أن الاستحواذ ليس دومًا السلاح الأقوى في الملاعب السعودية، وليس الضمان الأكيد لتحقيق الانتصار، بل على العكس تمامًا .. الاستحواذ قاد فرقًا كثيرة للخسارة وأبرزها النصر .

النصر يتواجد حاليًا في المركز قبل الأخير من جدول الترتيب برصيد 4 نقاط فقط، إذ فاز في مباراة وتعادل في واحدة وخسر 6!

المثير أن 4 مباريات من تلك التي خسرها النصر بقيادة روي فيتوريا كان هو الطرف صاحب النسبة الأعلى من الاستحواذ، وكانت ضد الفتح والتعاون وأبها والأهلي، حتى أن نسبة استحواذه على اللعب أمام أبها وصلت 70% ومع ذلك خسر 2-1.

في الجانب الآخر، الأهلي الذي يحتل الوصافة حاليًا برصيد 16 نقطة استطاع الفوز في 4 مباريات كان هو الطرف صاحب الاستحواذ الأقل على اللعب، وكانت أمام النصر والفيصلي والعين والباطن.

وبنظرة عامة على قائمة الفرق الأكثر استحواذًا على اللعب خلال الجولات الـ8 الأخيرة نرى أن الهلال يتصدر بنسبة 65.5% يليه الشباب بـ59.3 ومن الثالث؟ النصر بـ57.5%.

المثير للدهشة أن الأهلي صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب لم يتخط الـ50% في استحواذه على اللعب خلال مبارياته الثمانية، إذ حقق نسبة 49.67%.

الهلال هو الفريق الوحيد الذي امتلك النسبة الأعلى من الاستحواذ على اللعب في جميع مبارياته، سواء أمام الكبار أم الصغار، لكن المفارقة أنه حقق أكبر نسبة من الاستحواذ أمام الوحدة! نسبة بلغت 73.89% وهي المباراة الوحيدة التي خسرها الفريق.

أعلى 3 مباريات في الاستحواذ للهلال كانت أمام الوحدة وضمك وأبها ... الفريق خسر 4 نقاط منهم بالسقوط أمام الوحدة والتعادل مع أبها.

الوحدة الذي استطاع هزم المتصدر حقق أدنى نسبة استحواذ في مباريات الدوري السعودي الـ64، إذ لم يتجاوز استحواذه أمام الهلال نسبة الـ26.11%.

أخيرًا وما يؤكد أن المدرب الأكثر إيمانًا بفلسفة الاستحواذ "جوارديولا" سيُعاني في الدوري السعودي هو أن 22 مباراة من الـ64 التي لعبت خلال الجولات الثمانية السابقة انتهت لصالح الفرق الأقل استحواذًا على اللعب.