هرمنا حتى تلك اللحظة التاريخية | الدوري السعودي خارج سيطرة الخمسة الكبار

هرمنا حتى تلك اللحظة التاريخية .. سلسلة جديدة من جول عن أحداث كروية حدثت بعد طول انتظار

هرمنا حتى تلك اللحظة التاريخية .. سلسلة جديدة من جول النسخة العربية حول أحداث حدثت في كرة القدم بعد طول انتظار من أصحابها أو الجماهير، ونتحدث في الحلقة الأولى عن حدث انتظره جمهور الكرة السعودية طويلًا وهو فوز فريق خارج الخمسة الكبار بلقب الدوري السعودي.

انطلق الدوري السعودي للمحترفين عام 1976 ويتصدر الهلال قائمة الفرق الأكثر تتويجًا به برصيد 15 مرة يليه النصر و الاتحاد بـ8 ألقاب لكل منهما، وقد تُوج به الشباب 6 مرات والأهلي 3 ومرتين للاتفاق ومرة وحيدة للفتح.

الاتفاق كان آخر الفرق السعودية خارج الخماسي الكبير "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب" تتويجًا باللقب وحدث هذا موسم 1986-1987، شهدت البطولة بعدها سيطرة تامة من أندية الرياض وجدة حتى حدثت المعجزة موسم 2012-2013.

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نادي الفتح الذي أسس عام 1958 صعد لدوري المحترفين موسم 2009-2010 ونجح خلال المواسم الثلاثة التالية في الحفاظ على تواجده في وسط جدول الترتيب، حتى صنع الحدث موسم 2012-2013 حين تُوج باللقب وأنهى سيطرة الهلال والاتحاد والشباب عليه، والتي دامت لـ17 عامًا.

وكانت مواجهة الأهلي في الـ14 من إبريل 2013 موعدًا لتحول الحلم إلى واقع ولتجسيد اللحظة التي انتظرها الجمهور الكروي السعودي طويلًا بخروج لقب الدوري من بين براثن الكبار، إذ فاز الفتح بهدف دون رد وتُوج رسميًا باللقب قبل جولتين من النهاية.

الفتح لم يسرق لقب الدوري السعودي بل استحقه تمامًا، فقد جمع 64 نقطة عادل بهم الرقم القياسي المسجل باسم الشباب والهلال آنذاك والذي حُطم فيما بعد، وقد احتل الهلال المركز الثاني بفارق 8 نقاط كاملة وبفارق الأهداف عن الشباب ثالثًا.