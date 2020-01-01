النصر يفقد حمد المنصور وينتظر التقرير الطبي لعبد الرحمن العبيد

النصر سيلعب مع العدالة في ربع نهائي كأس الملك

أضيف حمد المنصور لقائمة المصابين في نادي النصر السعودي بعدما أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها يوم أمس إصابته بتمزق في عضلة الساق من الدرجة الثالثة، وكان اللاعب قد غاب بالفعل عن مباراة الاتحاد الأخيرة في الدوري السعودي والتي انتهت بالتعادل 1-1 في الرياض.

وأكدت الفحوصات حاجة المنصور للعلاج والتأهيل لفترة تتراوح بين 4-6 أسابيع مما يعني أنه سيُفوت عددًا من المباريات المهمة لفريقه في المرحلة القادمة، والبداية مع مواجهة العدالة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة القادم.

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وشهدت عيادة النصر أمس تواجد الثلاثي عمر هوساوي ووليد عبد الله وعبد الرحمن العبيد لاستكمال برنامجهم العلاجي والتأهيلي رغم الإجازة الممنوحة لهم من المدرب روي فيتوريا.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن المدرب البرتغالي ينتظر التقرير الطبي لعبد الرحمن العبيد والذي سيحسم مدى قدرته خوض مباراة الاتفاق في الجولة الـ15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي من عدمها، وسيُقام اللقاء في الـ24 من يناير الجاري.

وقد بات مؤكدًا غياب العبيد عن مواجهة العدالة في كأس الملك، وهي المباراة التي سيستعيد النصر خلالها الثنائي براد جونز ومايكون بيريرا بعد غيابهما عن موقعة الاتحاد بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

تعادل النصر الأخير مع الاتحاد وخسارته نقطتين أجبره على مشاركة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي مع الهلال برصيد 30 نقطة لكل منهما، ويمتلك الأخير فرصة الانفراد بالصدارة حال فوزه على الفيصلي في لقاء مؤجل من الجولة الـ12 سيُقام يوم 20 يناير الجاري.