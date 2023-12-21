"يتهاوشون ثم يشيشون" .. محمد الدويش يفضح الإعلام الكروي السعودي!

هجوم لاذع من الإعلامي النصراوي على زملائه!

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فتح الإعلامي النصراوي محمد الدويش النار على زملائه الإعلاميين متهمًا إياهم بالتمثيل أمام الكاميرات في استوديوهات البرامج الرياضية المختلفة في القنوات المهتمة بتغطية كرة القدم السعودية.

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الدويش فضح الإعلام الكروي السعودي بالإشارة إلى أن ما يحدث على الشاشات من مناوشات ونقاشات كروية ساخنة ما هو إلا سيناريو متفق عليه يهدف كما يبدو لزيادة المتابعة والتفاعل عبر السوشيال ميديا.

إذ كتب عبر منصة إكس "معظم ما ترونه من هوشات البزورة في برامج الكورة مطبوخة لكن أحيانًا المخرج يفضح نفسه بخروج خرقة أو ميدالية أو قصاصة تؤكد أنّ الهوشة معدّة سلفًا وليست صدفة.. مثلها مثل صدفة القرعة و الجدولة والضغط وتعطل الڤار".

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المحامي أتم تغريدته المثيرة للجدل والتي وجدت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور السعودي بالإشارة إلى أن الإعلاميين يخرجون للاستمتاع بمختلف مناحي الحياة معًا عقب جدالهم الساخن عبر الشاشات، بقوله "يتهاوشون ثم يروحون يشيشون".

يُشار إلى أن البرامج الرياضية تزدحم بالنقاشات الساخنة حول مختلف الملفات الخاصة بكرة القدم السعودية، خاصة التحكيم والتوثيق وكيفية المشاركة في البطولات الخارجية وعلى رأسها كأس العالم للأندية.

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