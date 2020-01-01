فيديو | سلمان الفرج ضمن المنافسين على هدف الجولة الـ29 في الدوري السعودي

رابطة المحترفين أعلنت عن ثلاثة أهداف هي الأجمل

أعلنت رابطة المحترفين السعودي عن الأهداف الثلاثة المرشحة للتنافس على أجمل أهداف الجولة الـ29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وقد تضمنت هدف سلمان الفرج نجم الهلال ضد الوحدة.

الزعيم كان قد حسم لقب الدوري السعودي لصالحه بعد منافسة شرسة مع مطارده النصر ، ومن المقرر أن يُختتم الموسم بإقامة جميع مباريات الجولة الـ30 والأخيرة في توقيت واحد من مساء الأربعاء القادم.

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رابطة المحترفين وعبر حسابها الرسمي على تويتر أعلنت أن أجمل أهداف الجولة الـ29 من الدوري السعودي هم هدف سلمان الفرج للهلال ضد الوحدة، وهدف ميتشل دي فريدي مهاجم الفتح ضد التعاون، وهدف أرنادو ديجوم للرائد ضد الفيصلي.

اللجنة الفنية في @SPL تختار أجمل 3 أهداف في الجولة 29: 🤩👏



🇨🇲 أرنادو ديجوم

🇸🇦 سلمان الفرج

🇳🇱 ميتشيل دي فريدي



أي منهم يستحق يكون #هدف_الجولة ؟ 👀👌🔝 @Saudi_Airlines pic.twitter.com/551cfaqHML — الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) September 6, 2020

هدف الفرج الذي أحرزه بتسديدة متقنة وجميلة من داخل منطقة الجزاء هو الثاني له هذا الموسم في الدوري السعودي، وكان قد سجل هدفه الأول ضد الرائد في الجولة الثانية من البطولة، فيما صنع هدفين أحدهما كذلك ضد الوحدة في المباراة الأخيرة.

الهلال سيواجه الشباب في مباراة مهمة في الأسبوع الأخير من الدوري السعودي، إذ يسعى الثاني للفوز لمحاولة اللحاق بأمله الضئيل في احتلال المقعد الرابع والتأهل لدوري أبطال آسيا 2021.