حراس المرمى الأجانب في الدوري السعودي .. سيطرة كاملة وتهديد مباشر

الدوري السعودي مزدحم باللاعبين الأجانب وبينهم حراس المرمى

انتهى موسم 2019-2020 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بتتويج الهلال باللقب وتأهله مع النصر والشباب والوحدة إلى دوري أبطال آسيا 2021 مع هبوط العدالة والحزم والفيحاء لدوري الدرجة الأولى السعودي.

أندية الدوري السعودي تعتمد كثيرًا على اللاعبين الأجانب، خاصة في ظل السماح بقيد سبعة لاعبين أجانب لكل فريق، ويُعد حراس المرمى جزءًا لا يتجزأ من اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي.

بالنظر إلى حراس مرمى أندية الدوري السعودي خلال الموسم الماضي، نجد سيطرة كبيرة من الحراس الأجانب، إذ لم يتواجد حراس المرمى السعوديون بشكل أساسي جل مباريات الموسم سوى في 3 أندية هي الهلال والأهلي والفيصلي.

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وقد بدأت أندية الوحدة والفتح والفيحاء والعدالة الموسم بحراس مرمى أجانب لكنهم أنهوه بتواجد المحليين، فيما سار نادي الاتحاد في الاتجاه المعاكس، إذ بدأ مع السعودي فواز القرني وأنهى بالبرازيلي مارسيلو جروهي.

ويُعد مصطفى ملائكة حارس مرمى الفيصلي هو أكثر حراس المرمى السعوديين خوضًا للمباريات في الموسم الماضي برصيد 28 مباراة، يليه عبد الله المعيوف نجم الهلال بفارق مباراة واحدة، ومن ثم علي المزيدي من العدالة وعبد الله الجدعاني من الوحدة بـ18 مباراة لكل منهما، ثم ياسر المسيليم حارس مرمى الأهلي بـ17 مباراة.

عبد العالي المحمدي حارس مرمى أبها هو أكثر حراس المرمى عامة والأجانب لعبًا للمباريات في الدوري السعودي الموسم الماضي برصيد 30 مباراة، أي أنه لم يغب عن أي لقاء في البطولة، ويليه الرباعي براد جونز ومليك عسلة وعز الدين دوخة وكاسيو حراس مرمى النصر والحزم والرائد والتعاون على الترتيب برصيد 29 مباراة لكل منهم.

باحتساب عدد مباريات الدوري السعودي لحراس المرمى الأجانب ضد السعوديين، نجد تفوقًا ساحقًا للقادمين من الخارج برصيد 299 مباراة مقابل 186 للمحليين، مع الإشارة لوجود بعض المباريات المشتركة نظرًا لعدم إكمالها من حارس مرمى واحد.

على صعيد نظافة الشباك، يتصدر براد جونز القائمة برصيد 12 مباراة يليه فاروق بن مصطفى حارس مرمى الشباب بـ10 مباريات، لكن الجميل أن الثنائي السعودي عبد الله المعيوف ومصطفى ملائكة يحتلان المركزين الثالث والرابع برصيد 9 و8 مباريات على الترتيب، وقد استطاع عبد الله الجدعاني حارس مرمى الوحدة المنضم للهلال حديثًا الحفاظ على نظافة شباك ثلث مبارياته تقريبًا، وتحديدًا 5 من إجمالي 18 لعبهم مع فرسان مكة.

الحقيقة التي قد يجوز وصفها بالمُرة أن حراس المرمى الأجانب أصبحوا عناصر أساسية ومهمة في الدوري السعودي، وقد قللوا إلى حد كبير ومخيف من تواجد حراس المرمى السعوديين وهو ما يُمثل تهديدًا مباشرًا للمنتخب السعودي.