كيف سيؤثر فيروس كورونا على مواعيد مباريات الدوري السعودي؟

فيروس كورونا يُواصل الانتشار في العالم

أفادت صحيفة الرياضية السعودية نقلًا عن مصدر مسؤول في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن تقديم مواعيد أي جولة في الدوري السعودي يعتمد على الاتحاد الدولي لكرة القدم وقراره بشأن مباريات تصفيات كأس العالم 2022 المقرر لعبها خلال نهاية مارس الجاري.

وتأثرت كرة القدم مثل بقية الأنشطة الجماهيرية في العالم مباشرة بانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، إذ جُمد النشاط الكروي في عدد من الدول وتأجل انطلاق عدد من الدوريات وباتت الكثير من المباريات تُلعب دون جماهير وخلف أبواب مغلقة.

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وتنطلق في الـ26 من مارس الجاري جولة جديدة من تصفيات كأس العالم 2022 في متخلف قارات العالم، لكن يدور الحديث حاليًا عن تأجيل تلك الجولة ضمن الإجراءات الدولية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الذي وُلد في الصين وبدأ يغزو العالم.

المصدر المسؤول أوضح للرياضية أن تأجيل مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم فقط دون غيرها من القارات لن يؤثر على مواعيد جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، إذ ستبقى في مواعيدها المحددة مسبقًا.

ويعود ذلك القرار لارتباط عدد من لاعبي الأندية السعودية من خارج آسيا بمباريات مع منتخبات بلادهم في قارات أخرى مثل أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

المصدر أوضح أنه في حال اتخذ فيفا قرارًا بتأجيل مباريات تصفيات المونديال في جميع قارات العالم، سيتم لحظتها تقديم مواعيد جولات الدوري السعودي التي كان من المقرر لعبها عقب نهاية أيام فيفا.

وأضاف أن الصورة ستتضح أكثر خلال اجتماع الاتحاد الآسيوي غدًا في دبي الإماراتية مع اتحادات غرب القارة لمناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا الجديد على كرة القدم الآسيوية.

يُذكر أن المنتخب السعودي من المفترض أن يلعب ضد اليمن وسنغافورة يومي 26 و31 مارس الجاري ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا برصيد 47 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مطارده النصر .