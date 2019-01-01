سجل إيجابي للهلال أمام الاتحاد دون العطيف والفرج

الهلال يستعد لمواجهة الاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي مساء اليوم ويغيب عنه عبد الله عطيف وسلمان الفرج، كيف كانت نتائج الفريق بغيابهما؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يخوض الهلال مساء اليوم مباراة صعبة أمام اتحاد جدة على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية لحساب الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وتوجهت بعثة الهلال إلى جدة مساء أمس دون ثنائي الوسط سلمان الفرج وعبد الله عطيف للإصابة.

بالأرقام - الهلال بُعبع الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

وستكون تلك هي المباراة الرابعة في كلاسيكو السعودية التي يغيب عنها الثنائي معًا خلال السنوات الخمسة الأخيرة.

وقد نجح الهلال في تحقيق انتصارين أحدهما في الدوري السعودي والآخر في كأس السوبر السعودي، فيما تلقى خسارة واحدة كانت في ذهاب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2016-201.

وكان الفريقان قد التقيا قبل أقل من أسبوع على ملعب جامعة الملك فهد في الرياض لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وقد فاز الهلال بنتيجة 3-1 ليتأهل لنصف النهائي حيث سيلعب ضد السد القطري.

وأفادت المصادر الصحفية المتابعة لتدريبات الزعيم أن عطيف سيعود للتدريبات عقب مواجهة الاتحاد، لكن الدفع به في الملعب سيكون تدريجيًا لمنحه الوقت اللازم لاستعادة جاهزيته البدنية.

ومن المتوقع أن يدخل لاعب الوسط السعودي قائمة الهلال لمواجهة التعاون في الجولة الخامسة من الدوري السعودي الخميس القادم، وكذلك لمباراة بطل قطر في دوري أبطال آسيا في الأول من أكتوبر القادم.