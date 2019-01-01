سيطرة نصراوية - زوار جول يختارون تشكيل الجولة الثامنة بالدوري السعودي

تشكيلة الجولة شهدت تواجد خماسي من نادي النصر وسط غياب تام من لاعبي الهلال

وقع اختيار زوار موقع جول على تشكيل الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين والتي شهدت سيطرة من لاعبي نادي النصر السعودي، عقب الفوز الرائع في ديربي الرياض أمام نادي الهلال.

وحقق العالمي الفوز على حساب الزعيم بقمة مباريات الجولة الثامنة بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

تشكيلة الجولة شهدت تواجد خماسي من نادي النصر وسط غياب تام من لاعبي الهلال، وكذلك شهدت حضورًا قويًا من لاعبي نادي الشباب عقب التفوق على نادي الوحدة.

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تشكيل الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين بحسب زوار جول جاء كما يلي :

يبدو أنها جولة العالمي 🔥

لاعبو النصر يسيطرون على تشكيل الجولة الثامنة من دورينا 📝



هل ترى أن هناك لاعب كان يستحق أن ينضم لهذه القائمة؟ 🤔 pic.twitter.com/KANE3kwMBx — موقع قول السعودي (@GoalSA) October 29, 2019

حراسة المرمى : عز الدين دوخة (الرائد)

خط الدفاع : سلطان الغنام (النصر) – مايكون (النصر) – محمد سالم (الشباب) – إبراهيم الزبيدي (التعاون).

خط الوسط : بيتروس (النصر) – حسين المقهوي (الأهلي) – جوانكا (الشباب).

خط الهجوم : نور الدين أمرابط (النصر) – سيبا (الشباب) – عبدالرزاق حمد الله (النصر).