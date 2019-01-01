النصر يرفض تسليم كأس الدوري لرابطة المحترفين

المحاولات مازالت جارية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طلبت رابطة دوري المحترفين السعودية من نادي النصر تسليم كأس الدوري التي حصل عليها بتتويجه باللقب الموسم الماضي لعرضها في حفل تدشين الموسم الجديد من الدوري السعودي، لكن طلبها هذا قوبل بالرفض من العالمي.

وسيُقام اليوم الأحد في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية حفل تدشين الموسم الجديد من الدوري السعودي، وترغب الرابطة في عرض كأس الدوري ضمن فعاليات الحفل، لكن النصر رفض تسليم الكأس حسب صحيفة الرياضية السعودية.

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وترى إدارة النادي أنه لا حاجة لعرض الكأس كونها تخص نسخة استثنائية من الدوري ولن يتم التنافس عليها مجددًا، وبالتالي أصبحت ملكًا للنادي.

وحسب الرياضية، فالمحاولات مازالت جارية من قبل رابطة دوري المحترفين لإقناع إدارة بطل السعودية بتسليم الكأس، وفي حال فشلها في هذا سيتم عرض النسخة الاحتياطية.

يُذكر أن النصر تُوج باللقب الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع الهلال، وقد حسم البطولة لصالحه برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مطارده.