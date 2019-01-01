المغاربة في الدوري السعودي - نجاح كبير وتفوق على لاعبي مصر وتونس

تعاقدات الأندية السعودية خلال الثلاثة مواسم الأخيرة توجه إلى لاعبي شمال أفريقيا عمومًا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

بَات الدوري السعودي للمحترفين وجهة هامة للاعبين المغارية خلال الموسم الأخير، حيث أثبت اللاعبين نجاحًا كبيرًا في المسابقة التي يُمكن وصفها بالأفضل على الصعيد العربي، نظرًا لحالة التنافس القوي في البطولة، وكذلك النجاح التسويقي للمسابقة.

اللوائح في الاتحاد السعودي لكرة القدم تنص على تعاقد الأندية مع ثمانية محترفين، ولكن الموسم المقبل سيشهد تقليص هذا العدد إلى 7 محترفين فقط في كل نادي.

وتسبب نجاح اللاعبين المغاربة في الموسم الأخير بالدوري السعودي في توجه نظر جميع الأندية بمختلف الدرجات إلى اللاعبين المغاربة.

تعاقدات الأندية السعودية خلال الثلاثة مواسم الأخيرة توجه إلى لاعبي شمال أفريقيا عمومًا بجانب اللاعبين المصريين.

🇲🇦 يقوم اليوم اللاعب نور الدين أمرابط بإجراء فحص طبي من أجل معرفة طبيعة الإصابة. pic.twitter.com/l4aKHbzYAu — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 29, 2019

ولكن رقميًا كان النجاح كان حصريًا للاعبي أسود الأطلسي، حيث رحل أغلب المصريون والتوانسة عن المسابقة ولم يتبقى منهم إلى عدد قليل جدًا في أندية بعيدة عن القمة.

ويكفي القول أن المنتخب المغربي المشاركة حاليًا في بطولة كأس أمم إفريقيا يتواجد منه خمسة لاعبين في الدوري السعودي للمحترفين وهم : (نور الدين أمرابط "النصر" – مروان دا كوستا، كريم الأحمدي "الاتحاد" – مبارك بوصوفة "الشباب"، وكان ضمن القائمة هداف الدوري عبدالرزاق حمد الله ولكنه رحل بسبب أزمة داخلية.

ثنائي النصر نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله يُمكن وصفهم بالمغاربة الأفضل في الدوري السعودي الموسم الماضي، بعدما قادا العالمي لتحقيق لقب البطولة، وقدم حمد الله موسم خيالي بالحصول على لقب الهداف وتحقيق أرقام قياسية، بجانب الأداء البطولي من أمرابط.

وبالتأكيد لا يُمكن اغفال بعض النماذج المغربية التي لم تنجح في الدوري السعودي، على سبيل الذكر أشرف بنشرقي الذي لم ينجح مع الزعيم الهلالي، وكذلك محمد فوزير الذي كان مع الغريم نادي النصر.

ويبدو أن كلمة سر نجاح اللاعبين المغاربة هي القدوم من الدوريات الأوروبية إلى الدوري السعودي، وليس من بطولة الدوري المغربي، ويمكن القول أن نجاح هؤلاء اللاعبين يأتي بسبب الاحترافية العالية التي يتمتعون بها خلال مشوارهم الرياضي.

فجميع المغاربة الذي حققوا النجاح في الدوري السعودي مروا بالعديد من التجارب في القارة الأوروبية، ومنها أندية عريقة صاحبة تاريخ طويل.

وكان الانتقال إلى الدوري السعودي في بداية الأمر بمثابة أمر يُغضب المغاربة، وبالتحديد المدير الفني هيرفي رينار مدرب أسود الأطلسي الحالي كان قد أنتقد أشرف بنشرقي حينما أنتقل من الوداد إلى الهلال، مفضلاً تواجده في أوروبا من أجل رفع مستواه الفني والبدني.

ولكن مع مرور الوقت وكثرة اللاعبين الدوليين في الدوري السعودي ومتابعة البطولة عن قرب، أصبح الأمر عاديًا خاصة في ظل المستوى الفني المميز الذي ظهرت به البطولة خلال الموسم الأخير بالتحديد.