أمرابط يرد على "إشاعات" الأهلي ويُفسر التعادل مع الشباب

الكثير قيل خلال الفترة الماضية عن أمرابط والأهلي السعودي، لكن لاعب النصر أوضح أن لا شيء صحيح

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رد نور الدين أمرابط أخيرًا على الإشاعات التي نالت مستقبله خلال الأيام الأخيرة، وما أثير حول عرض ناديه النصر خدماته على الأهلي السعودي.

أمرابط شارك في تعادل النصر السلبي أمام الشباب في ثالث جولات الدوري السعودي، وقد تحدث بعد اللقاء مؤكدًا أن النقطة تبقى جيدة وليست سيئة رغم أنهم أرادوا وسعوا خلف الفوز والنقاط الثلاثة.

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وأضاف اللاعب المغربي عن اللقاء وأسباب ذلك التعادل المخيب لفريقه "كنا نريد الفوز والنقاط الثلاثة لكنها كانت مباراة صعبة، دومًا تلك المباريات التي تأتي مباشرة بعد التوقف الدولي ما تكون صعبة".

"مشكلتنا اليوم كانت في البطء، كنا بحاجة للعب أسرع، لعبنا الكثير من التمريرات القصيرة ببطء شديد، كنا بحاجة للعب أسرع واللجوء للتمريرات الطولية العكسية لنتجاوز دفاع الشباب الذي كان جيدًا اليوم".

"نحن بحاجة للتحسن، تلك مجرد المباراة الثالثة في الدوري السعودي ونحن بالتأكيد نحتاج للتحسن".

وأتم تصريحاته بالقول عن إشاعات الأهلي "سمعت عن هذا وتحدثت مع النادي وقد أكدوا لي أن هذا لم يحدث. الناس تتحدث كثيرًا عني وأنا لا أهتم أبدًا".

"علاقتي ممتازة بالنادي والجماهير وثقتي كبيرة بالنصر ونفسي والله أولًا وأخيرًا، الجميع يُمكنه الحديث عما يشاء، فأنا لا أهتم بكل هذا. لماذا قيل هذا الكلام؟ لا أعلم، ربما أرادوا لفت الانتباه، ليس لدي شيء لقوله، ليسامحهم الله وأكرر أنني لا أهتم بما يُقال".

تعادل النصر رفع رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الدوري السعودي لكن تلك الصدارة قد تنتقل للهلال حال حقق الفوز في مباراته ضمن نفس الجولة.