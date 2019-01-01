مواجهات سهلة لكبار الدوري السعودي في الجولة الأولى

الجولة الأولى خالية من القمم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة المحترفين السعودية عن جدول مباريات الدور الأول لدوري المحترفين السعودي موسم 2019-2020.

وخلت الجولة الأولى من المواجهات الكبيرة ومباريات القمم، مما سيمنح كل كبار البطولة فرصة جيدة لبدء البطولة بنتائج إيجابية.

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وسينطلق الدوري السعودي يوم الخميس 22 أغسطس القادم، وسيلعب الأهلي أمام العدالة في مدينة الملك عبد الله الرياضية والنصر أمام ضمك على ملعب الملك فهد الدولي.

وتُقام يوم الجمعة 3 مباريات، تجمع الأولى الهلال مع أبها على استاد جامعة الملك سعود، والثانية التعاون مع الحزم على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز، والثالثة الاتحاد مع الرائد في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتُختتم مباريات الأسبوع الأول يوم السبت بمواجهة الفتح ضد الشباب في مدينة الأمير عبد الله بن جلوي، ومباراة الفيصلي ضد الفيحاء في مدينة المجمعة الرياضية، وأخيرًا لقاء الوحدة ضد الاتفاق في مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.