الحائلي يُذيب الخلاف بين سييرا والبيشي

ظهر خلاف بين المدرب سييرا واللاعب البيشي لكن رئيس الاتحاد أنمار الحائلي أذاب هذا الخلاف قبل مباراة الشباب في الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة بإذابة الخلاف الذي ظهر مؤخرًا بين لويس سييرا المدير الفني للفريق واللاعب عبد العزيز البيشي.

وكان خلافًا لم يُكشف تفاصيله وأسبابه قد حدث بين الرجلين وأدى لاستبعاد اللاعب عن مواجهة الهلال في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي والتي انتهت لخسارة الاتحاد 3-1.

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وقد قيل فيما بعد أن سبب الخلاف هو ادعاء البيشي للإصابة لعدم اللعب أمام الهلال لغضبه من استبعاده خلال الفترة الماضية واعتماد المدرب على التشيلي صاحب الأصول الفلسطينية "لويس خيمينيز" قبل أن يفسخ النادي عقده لتواضع مستواه.

وقد رفض سييرا الحديث عن تلك الأزمة خلال المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة أمام الهلال، إذ قال أنه لن يتحدث سوى عن اللاعبين الذين لعبوا اللقاء.

صحيفية الاقتصادية السعودية أوضحت أن الرئيس اجتمع بالمدرب التشيلي واللاعب السعودي وأنهى كل شيء بينهما خلال هذا الاجتماع الذي لم يطل عن 20 دقيقة.

وقد انخرط اللاعب صاحب الـ24 عامًا في تدريبات الاتحاد استعدادًا لمواجهة الشباب يوم الجمعة القادم في الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.