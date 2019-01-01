قريبًا، تويتر الاتحاد بـ3 لغات جديدة

الاتحاد يُخطط لأن يُصبح النادي السعودي الأول الذي يمتلك 5 حسابات على تويتر بـ5 لغات مختلفة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن اتحاد جدة على لسان يحيى بخش مدير المركز الإعلامي إطلاق 3 حسابات رسمية للنادي على تويتر بـ3 لغات مختلفة.

وأوضح بخش أن الحسابات الجديدة للاتحاد ستكون باللغات الإسبانية والفرنسية والصينية، لتُضاف إلى الحسابين الحاليين باللغتين العربية والإنجليزية.

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وأضاف بخش أن تلك الحسابات سيتم تدشينها قريبًا ليُصبح الاتحاد هو النادي السعودي الأول الذي يمتلك حسابات رسمية على تويتر بلغات العالم المتعددة، أسوة بالأندية العالمية.

وأصبحت ظاهرة تعدد الحسابات الخاصة بالأندية على السوشيال ميديا منتشرة في السنوات الأخيرة بهدف استقطاب المشجعين من جميع أنحاء العالم.

هذا ويستعد الاتحاد حاليًا لمواجهة ضمك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي، قبل أن يتوجه إلى الرياض لمواجهة الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان العميد قد تعادل ذهابًا أمام الزعيم في جدة 0-0، ويسعى لحسم تأهله لنصف نهائي البطولة بالفوز أو التعادل بأي نتيجة إيجابية في الإياب.