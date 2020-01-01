الأغلى في السعودية .. لماذا يحمل الاتحاد لقب "نادي الوطن"؟

لا يزال يزرع الرعب في قلوب منافسيه، وذلك رغم المعاناة مؤخرًا

يُعاني نادي الاتحاد بشكل واضح خلال المواسم الأخيرة، وهو ما لم تعتد عليه جماهير العميد الذي يمتلك تاريخًا مشرفًا في الملاعب المحلية والآسيوية والعالمية، وذلك بعد الإنجازات العديدة التي حققوها.

بداية الموسم الجديد من الدوري السعودي لم تكن على قدر الطموحات والآمال، إذ خسر العميد مساء أمس أمام الاتفاق على ملعبه في جدة بهدفين مقابل هدف واحد.

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ومن يتابع الاتحاد من زمن يُدرك أن هناك أمورًا غريبة تحدث، وأحداثًا مريبة تصنعها التناقضات وتبرزها المفارقات، داخل جدران النادي.

ومن منا لا يعرف أن الفريق الاتحاد هو من يحمل لقب "نادي الوطن"، والذي يُمكن وصفه بأغلى الألقاب بين جميع الأندية السعودية.

وكيف لا يكون اللقب الأغلى وهو جاء من رجلًا عزيزًا على جميع قلوب وعقول الشعب السعودي بشكل كامل.

وعند تساؤل البعض حول سبب تسمية نادي الاتحاد بنادي الوطن، ستجد أن الإجابة تدعو للفخر بكل تأكيد، لآنها مرتبطة بتحقيق الفريق لقب قاري لا يُنسي.

وتعود القصة إلى عام 2005 حينما حقق الفريق لقب دوري أبطال آسيا على حساب شقيقة العين الإماراتي، ليُحافظ على لقب للعام الثاني على التوالي.

وحينها قام خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز "رحمه الله" باستقبال الفريق، وتقديم التهنئة للاعبين بشكل شخصي، ليقوم بتلقيبهم حينها بنادي الوطن، نظرًا لنجاحهم في مواصلة التفوق القاري والتأهل إلى كأس العالم للأندية وتشريف الوطن.

ومن حينها اعتمدت جماهير العميد لقب نادي الوطن على الفريق، حتى إنهم قرروا أن تكون الأغنية الرسمية للفريق

وطن وطن وطن .. نادي الوطن اتي

وطن وطن وطن .. نادي الوطن اتي

يا موطني والاتحاد .. هذا العميــــد

نادي الوطن .. هذا العميــــد .. نادي الوطن